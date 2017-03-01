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淡水老街驚傳女子跳水 命危搶救中
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淡水老街驚傳女子跳水 命危搶救中

2017-03-01  23:06

〔記者曾健銘／新北報導〕新北市淡水老街，今日晚間9時許驚傳女子跳水，大批消防人車趕往現場發現女子在河面上載浮載沉，10分鐘後將她救上岸，經查其已無呼吸心跳，目前正在淡水馬偕醫院搶救中；警消人員初步檢視，女子年約50歲，身上無可辨識身分的證件，詳細身分警方已介入調查，跳水原因仍待釐清。

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  • 警消人員準備將跳水女子送醫急救。（記者曾健銘翻攝）

    警消人員準備將跳水女子送醫急救。（記者曾健銘翻攝）

  • 警消人員出動船艇搶救跳水女子。（記者曾健銘翻攝）

    警消人員出動船艇搶救跳水女子。（記者曾健銘翻攝）

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