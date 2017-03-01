屢破大案！永和警獲頒局長茶
2017-03-01 22:00
〔記者陳薏云／新北報導〕表現亮眼！永和警分局自農曆年前，屢破獲黑道、毒品等多起矚目案件，日前曾破獲大桃園地區以范姓主嫌（25歲）為首之詐欺集團，該集團專門鎖定老年人進行詐騙，多達33名被害人，遭詐金額達一千多萬元，新北市政府警察局長胡木源今上午前往頒發破案茶，鼓勵辛苦維護治安的警察。
永和警分局除破獲大型詐欺案外，另也查獲王姓、蘇姓藥頭於大台北地區擁有多處藏匿處所，並自創「HI FUN 0號毒品」販售予下游，經專案小組員警辛勞跟監後，直搗黃龍針對藥頭處所執行搜索後，查扣二、三級毒品，重達15公斤。
由於各項績效評比更在警察局名列前茅，新北市政府警察局局長胡木源特別在今日上午9時許，前往永和分局，嘉勉承辦同仁及案小組成員的辛勞，特別頒發「局長茶」予有功人員。
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