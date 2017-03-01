活化霜成分自「隕石萃取」？ 衛生局：廣告誇大
2017-03-01 21:08
〔記者張議晨／台北報導〕又見廣告誇大！知名男士保養品牌LAB Series雅男士，其販售的 「黑曜緊顏雙激萃」及「黑曜緊顏活化霜 」，號稱成分利用太空科技自隕石萃取而來，可活化肌膚，但北市衛生局食藥處長王明理提醒，該產品已涉及廣告不實，除非業者可證明如何自隕石萃取成分，否則將依法開罰。
業者宣稱，產品成分來自外太空隕石萃取，有助肌膚活化，甚至內含「高科技成分」，可促進自然生成膠原蛋白。且產品文宣還強調，「黑曜緊顏活化霜 」有別於白色乳霜，其獨有的黑色乳霜呼應外太空的「神秘感」，可超效保濕。
但王明理認為，業者宣稱產品來自隕石萃取，已涉誇大不實，且產品價格與廣告宣稱的萃取技術不符，「若真的是隕石萃取，也不會只有這價格」。將依行政程序要求業者提出證明，並至衛生局說明。
不過，記者致電雅男士詢問，業者強調該產品確實有添加「隕石粉末」，加強抗老及抗氧化，也有在成分表上標明隕石成分。
另外，該產品還宣稱可促進自然生成膠原蛋白，但王明理打臉業者指出，膠原蛋白只能從動物提煉，不會自然生成，另外文宣上強調「拉提肌膚」，功效過於誇大，已違反《化妝品衛生條例》，可開罰5萬元以下罰鍰。
開業皮膚科醫師游鴻儒表示，膠原蛋白要靠保養品促進生長十分困難，目前只有醫美手法的音波拉皮等技術可達到生長目的；因許多保養品廣告文字都較為誇大，建議消費者對其宣稱的效果仍須查證再做購買。
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