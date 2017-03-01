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檢察官變行政官？ 檢協會質疑司改會議有立場

2017-03-01  21:16

〔記者項程鎮／台北報導〕擔任全國司法改革國是會議委員的高等法院法官林孟皇等人，日前在自由時報等媒體投書，希望讓檢察官定位為行政官，檢察官協會下午發表聲明，痛批全國司法改革國是會議還在進行，卻已有與會委員與設立場，懷疑這是黑箱作業且已預設好的結論。

林孟皇、成大教授李佳妏、律師尤伯祥等人對於檢察官定位問題，認為檢察官僅為刑事訴訟當事人之一造，行政隸屬本為行政官。

檢協會認為，如檢察官變成行政官，就會受到政治左右，「這是人民期待的司改嗎？」

根據司法院大法官釋字第392號解釋，認定檢察機關和檢察官的司法屬性，並作出明確的定位，我國檢察機關代表國家從事偵查、訴追、執行等司法工作，兼具公益代表人之角色， 與其他國家的檢察官單純只是公訴人角色不同。

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  • 檢協會新聞稿批司改會議有預設立場。（記者項程鎮攝）

    檢協會新聞稿批司改會議有預設立場。（記者項程鎮攝）

  • 檢協會新聞稿批司改會議有預設立場。（記者項程鎮攝）

    檢協會新聞稿批司改會議有預設立場。（記者項程鎮攝）

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相關關鍵字： 全國檢察官協會 司改國是會議 檢察官 行政官
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