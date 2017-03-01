桃園「走」到新北 憂鬱男徒步流浪32小時

2017-03-01 20:24

〔記者徐聖倫／新北報導〕桃園流浪到新北！44歲陳姓男子患憂鬱症多年，日前他自桃園某療養中心失蹤，竟徒步走32小時來到新北市新店山區，警方巡邏發現陳某時，他已腳步踉蹌、舉步維艱，還好及時將他帶回派出所安置，否則後果難以設想。

警方調查，未婚的陳某長期患憂鬱症，而他被家人安排在桃園八德區某療養中心進行治療，未料他覺得生活無趣，在上月20日下午3時獨自走出療養中心，沿著縱貫線，走了32小時來到新店區忠治公園，警方發現他時，他兩眼明顯無神，腿部略顯癱軟，身體還不斷發抖，遂趕緊帶他回派出所先行補充熱量，待他稍微恢復，便派車送他回桃園。

警方說，民眾家中有罹患相關精神疾病的家庭成員，一定要時時注意、關心他們的動向，以免家人走失，甚至發生不必要的意外，籲民眾多加注意。