意外之財？撿到67張千元舊鈔 銀行換新鈔結果GG

2017-03-01 19:42

〔記者陳慰慈／新北報導〕從事資源回收業的宋家兄弟，去年年底整理倉庫回收物時，在紙盒內發現67張綠色舊版的千元紙鈔，宋弟欣喜將紙鈔交給哥哥至台灣銀行板橋分行兌換，行員發現是假鈔報警處理，宋家兄弟被依偽造貨幣未遂罪嫌送辦，但新北地檢署調查認為，宋家兄弟並未受過貨幣專業鑑定訓練，無判斷回收物紙鈔真偽能力，認定罪嫌不足，今將兄弟不起訴。

開庭時，宋弟說，回收分類物品時，他在紙盒看到一疊潮濕發霉的舊版的千元鈔票，委請哥哥到銀行代為兌換，「我之前回分類時，也常撿到1、2張100元或50元舊紙鈔，拿去銀行都能換回新鈔」，表示若知道是假鈔，不會叫哥哥去換錢；宋兄也稱不知鈔票真偽。

檢方認為，兄弟若知道是假鈔，應不可能至銀行兌換，且行員報警後，兩人也未立即離開現場，又不知舊鈔如何辨識真偽也屬合理，認定兩人主觀上無犯意，將2人不起訴。