施工害統聯辦公大樓龜裂 營造公司判賠627萬

2017-03-01 20:06

〔記者王定傳／新北報導〕采盟營造股份有限公司承攬新北市政府地政局「二重疏洪道兩側附近地區市地重劃─左側工程」案，施工時導致統聯客運位於新北市三重辦公大樓的1至3樓，產生龜裂等情形，統聯提出國賠，新北地院法官認為采盟營造確未採取防護措施，依鑑定判賠627萬餘元，地政局無怠於監督，免賠。

統聯提訴指，101、102年間，位於重劃區「L─VII─44號12公尺」的計畫道路採鋼板樁支撐工法施工時，沒有防護鄰房設施，導致位於三重光復路2段的辦公大樓，受鋼板樁打設及拔除時的震動影響，以致於1至3樓地面、牆柱出現嚴重龜裂、樑柱下沉致隔間、窗戶嚴重變形扭曲，與地面下沉現象，采盟應負責，地政局也有怠於監督疏失。

采盟營造主張並無施工不當及未採防護措施等問題，且施工前有進行鄰屋現況鑑定，該大樓當時已有10處裂縫及部分剝落、龜裂等狀況，可見問題與施工無關，施工期間雖有裂縫擴大等，也是因地震及建物老化所致，另依鑑定，該大樓結構安全無虞，可經修復完成，無減損房價問題。

法官依台北市土木技師公會鑑定認定，該大樓確因采盟沒有採取適當且必要的防護措施，因此受有損害，既然有違反建築法規情形，理應賠償；另地政局在施工過程的履約管理符合相關規定與標準，也有要求采盟依工程契約約定予以修復，無怠於監督情形；可上訴。