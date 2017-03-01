潮州訪友遇死劫 熱心民眾千斤頂抬車救人

2017-03-01 19:54

〔記者邱芷柔／屏東報導〕屏東潮州鎮昨晚發生1起死亡車禍，1名36歲的陳姓男子，昨晚駕車行經潮州鎮信義路口時準備左轉公園路，疑似車速過快，撞上直行的77歲黃姓男子，黃男身體被卡在汽車下，嚇得陳男趕緊下車查看，恰好路過的徐姓機車騎士，想起一般車子後車廂會放置千斤頂，他趕緊到肇事車輛後車廂找出千斤頂，讓救護人員能更快速搶救傷患，但黃男到院前已沒有生命跡象。

警方指出，77歲的黃男是中部的塑膠工廠老闆，趁著年假到潮州找朋友，沒想到與陳男駕駛的銀色休旅車發生碰撞，黃男遭撞擊後，整個人被卡在汽車底下，陳男趕緊下車查看，並與行經該路段的機車騎士用千金頂隔出搶救空間。

熱心的徐姓機車騎士事後也在臉書上提醒，幾乎每台車後方都會有千斤頂，多半放在後車廂正右側，「一個小小的千斤頂，可以讓被壓在車底下的人不再受到重力壓迫」，希望如有天大家遇上跟他一樣的狀況，都可以舉手之勞幫助別人。

警方表示，救護車趕抵現場後，黃男被送往潮州安泰醫院進行搶救，但到院前就已經沒有生命跡象，經急救後仍宣告急救無效，警方調查雙方均未飲酒，肇事原因初步研判為陳姓駕駛行經號誌路口轉彎時、未注意前方狀況及未減速慢行，據了解，陳姓汽車駕駛在電子媒體擔任攝影工作，訊後依過失致死罪嫌移送偵辦。