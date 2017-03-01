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法院撤銷停業處分 八仙員工：很希望可以復業

2017-03-01  19:18

〔記者李雅雯／新北報導〕台北高等行政法院撤銷「八仙海岸觀光遊樂業」全部園區「停止營業」的處分；對於此項判決，八仙樂園員工說，「很希望可以復業」。

八仙樂園一名駐園員工則說，目前園區停止營業，內部仍有數名駐園員工，照常到園處理行政庶務，包括消費者退票等事宜，八仙樂園停止營業後，夏天時仍有人詢問甚麼時候重新開園；冬天也有人問溫泉園區有否開放，持續地有消費者在詢問八仙樂園何時再開園，「我在這裡服務六年了，當然希望可以復業，對於公司很有感情了」。

該名員工另也強調，無法代表公司發言，目前還沒有收到判決書，對於公司有否申請復業開園計畫或是期程表，都不清楚。

記者多次致電八仙樂園總經理陳慧穎欲了解業者對判決的看法，皆無人接聽。

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  • 2015年八仙樂園彩色派對塵爆案，造成12死、487傷。（資料照，記者王藝菘攝）

    2015年八仙樂園彩色派對塵爆案，造成12死、487傷。（資料照，記者王藝菘攝）

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