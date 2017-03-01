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法院撤銷八仙停業處分 受害家屬：還能有什麼期待

台北高等行政法院撤銷八仙樂園停業處分，受害者家屬之一王鈺琇表示「無感」。圖為事發當日，大批民眾燒燙傷，等待救援。（資料照，記者王敏為攝）

2017-03-01  19:26

〔記者何玉華／新北報導〕台北高等行政法院撤銷八仙樂園停業處分，受害者家屬之一王鈺琇表示「無感」，諷刺的批評說「司法早就死了、沒救了，還能有什麼期待！」

台灣六二七八仙塵爆公安事件受害者保護協會的常務監事王鈺秀說，交通部放任八仙違法營業1、20年，如今司法要撤銷停業處分，違法的部分解決了？原以為台灣的司法只是進加護病房，根本是死了；2年前發生的事情，如果不是家屬走上街頭抗議，誰還會記得這件事？

王鈺秀說，蝶戀花遊覽車國道意外，2個相關主管機關首長請辭，八仙塵爆發生迄今「誰下台？」家屬已經難以有期待了。

交通部觀光局以八仙樂園違反規定核准分割出租觀光設施為由，命其停止營業，八仙樂園不服，打行政訴訟；台北高等行政法院今撤銷「停止營業」的處分，新北市政府法制局副局長許宏仁表示，受害者及家屬的求償不會受停業處分被撤銷影響，市府也會持續求償協助。

許宏仁說，求償目前分兩管道進行，一是法律扶助基金會提刑事告訴的附帶民事訴訟，等刑事確定有罪才能求償，士林地檢署已2次做成不起訴處分，都被高等法院發回要求再議，目前再議中；另外就是由消基會代為進行的團體訴訟民事求償，已於去年6月底起訴。

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