東港防波堤 中國籍婦女意圖輕生獲救

2017-03-01 19:51

〔記者葉永騫／東港報導〕一名中國籍王姓女子跑到東港鎮海公園的防波堤欲輕生，被海巡署南巡局第6岸巡總隊東港安檢所發現，及時將該婦女救下送醫治療。

34歲的中國籍王姓女子疑因心情不佳，今天跑到東港鎮海公園防波堤的消波塊上意圖要輕生，負責守望的海巡弟兄發現後立即通報東港安檢所，並連絡警方東濱派出所及東港消防分隊，隨即攜帶救生裝備跑了300多公尺抵達現場，一把拉著王婦阻止跳海輕生，另一方面通報支援，當王婦被拉著時，還不斷在現場歇斯底里不斷的大喊，最後還癱坐在消坡堤上，等王婦情緒較恢復後，即由救護車送往輔英醫院觀察，順利救回一命。

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