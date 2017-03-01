偷土地公廟香油錢 男辯：「擲聖杯獲神明同意」

2017-03-01 18:56

〔記者陳慰慈／新北報導〕新北市一名陳姓男子，因欠錢花用，去年7月凌晨跑到永和的土地公廟，打算偷走土地公廟功德箱內的香油錢，趁四下無人之際，陳男拿出預備的雙面膠，黏在宮廟內籤筒的竹籤上，接著將竹籤伸進功德箱，沾黏出401元香油錢。土地公廟楊姓負責人發現後，報警提告。

新北地檢署開庭時，陳男辯稱，撈錢之前，有先請示土地公，獲得「三個聖杯」同意，才動手偷錢，檢方今依竊盜罪嫌將他起訴。