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假裝眼睛不適要攙扶 男竟拉少女手摸下體

2017-03-01  18:49

〔記者王定傳／新北報導〕前年9月晚間，楊姓男子在新北市三重區某巷弄內，見到16歲少女小玉（化名）落單，上前假裝自己眼睛不舒服，要求小玉攙扶，卻強拉她手摸自己下體，新北地院法官審酌楊男家中有身心障礙的父母，且犯後認罪，被害者也不願提告，依加重強制猥褻罪，判刑7月緩刑3年。

本案發生於前年9月8日晚間7點半，26歲的楊男見到小玉落單，假裝自己眼睛不舒服，要求小玉攙扶，卻強拉她手摸自己下體，小玉嚇傻報警處理。

法官斥責楊男戕害小玉身心健全成長，考量他認罪，且家中有身心障礙的父母，加上小玉及父親都不願提告，楊也有接受身心治療輔導教育，給予緩刑3年；可上訴。

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  • 前年9月晚間，楊姓男子在新北市三重區某巷弄內，見到16歲少女小玉（化名）落單，上前假裝自己眼睛不舒服，要求小玉攙扶，卻強拉她手摸自己下體。（情境照）

    前年9月晚間，楊姓男子在新北市三重區某巷弄內，見到16歲少女小玉（化名）落單，上前假裝自己眼睛不舒服，要求小玉攙扶，卻強拉她手摸自己下體。（情境照）

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