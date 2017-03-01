一夕偷光一噸蕉 狡嫌竟是火龍果農夫

2017-03-01 18:32

〔記者劉濱銓／南投報導〕近來香蕉價格翻漲，每百公斤動輒破萬元的好行情卻也吸引宵小覬覦，日前南投縣集集鎮就傳出盜蕉事件，一夕之間1噸香蕉全被搬光，損失10多萬元，經警方調閱監視器畫面，發現28歲許嫌滿載香蕉逃逸後，才循線將人逮捕送辦。

警方表示，有毒品前科的許嫌，本身是栽種火龍果的農夫，但近來認為香蕉價格太好，才動貪念下手行竊，日前趁夜開著自家的小貨車，潛入鎮內蕉園倉庫搬香蕉，一夜就將約1噸的香蕉搬空，並漏夜載往自家火龍果園倉庫藏匿，再伺機變賣。

惟許嫌逃逸過程都被沿路監視器錄下，在掌握明確事證便一舉將人逮捕，雖其供稱盜蕉皆是1人所為，但其中是否有同夥參與犯案，警方將再深入追查。