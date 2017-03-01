扯！女網友控酒醉被性侵 卻4年後才提告

2017-03-01 17:56

〔記者陳慰慈／新北報導〕40多歲的陳姓男子，遭控對酒醉的已婚女網友性侵，女網友對友人說，因被性侵才跟陳男交往，女網友控訴101年6月遭強暴，但卻遲至與陳男發生金錢糾紛、105年6月才提告，不符常情，新北地檢署認定罪嫌不足，今將陳男不起訴。

女網友指控，101年5月透過交友軟體「愛情公寓」認識陳男，對方雖知她已婚，但仍頻獻殷勤，101年6月，她與同事到KTV唱歌，陳男送她過去，並說散場時可聯絡他，因此歡唱結束後，她便叫陳男載她回家，沒想到陳男竟在車上對酒醉的她性侵。

女網友說，事後陳男打電話向她道歉，因當時她與老公關係緊繃，陳男又頻頻對她示好，所以101年6月下旬後，她開始與陳男交往。女網友並出示去年2月她傳送「我朋友請他安全送我回家，結果他把我載那裡」、「他強暴我」等訊息給陳男前妻做為呈堂證供，指控陳男涉乘機性交罪。

但檢方調查發現，去年2月兩人有金錢糾紛後，陳男對女網友提告妨害自由，對方始提告陳男對她性侵，又女網友遲了4年才提告，不合情理，加上僅有女網友單一指述，檢方因此認定罪嫌不足不起訴。