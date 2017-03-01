| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
花東萬安演習明下午登場 人車管制30分鐘 監委補提名11人 陳師孟、劉文雄、田秋堇等人上榜
 首頁 > 社會

罔顧潛水學員安全 3潛水教練全被起訴

2017-03-01  18:26

〔記者林嘉東／基隆報導〕祝姓女性銀行員參加潛水訓練班，才第二次在開放水域潛水，就發生意外，命喪海底。基隆地檢署認定，帶隊的廖姓負責人與2名菜鳥潛水教練，疏於照料學員，依業務過失致死罪嫌起訴這3名教練。

起訴書指出，58歲廖姓教練領有PADI專業潛水教練聯盟所核發的開放水域水肺教練執照，還是台北市萬華區某潛水訓練中心負責人。

廖去年7月間，帶34歲祝姓女學員到新北市貢寮區鼻頭台二線83公里海域，從事潛水教學。廖教練明知2名剛取得PADI教練執照的廖姓與楊姓教練，對潛水教學及帶領學員從事潛水活動不熟悉。

廖因當天身體不適，請這2名菜鳥教練，代為帶領祝姓與林姓學員從事潛水活動。廖明知祝才第二次在開放水域從事潛水運動，竟未告訴這2名菜鳥教練，要注意祝女安全，並保持目視與手得觸及的距離，以確保祝女一旦發生意外，可以適時予以援助。

未料，祝女當天上午11時再下水後發生意外，2名菜鳥教練均未能及時發現援救。祝女最後是被另名在附近從事潛水教學的徐姓教練發現，平躺在12公尺深海底，經緊急拖救上岸急救，仍因呼吸性休克不治。

檢察官調查時，廖教練供稱，教練教學時，不須與祝姓女學員保持手得觸及的距離，還拿出教練教學指引手冊為證。

檢察官也同樣翻出教練教學手冊，指出該手冊第12頁寫著，教練在游泳池教學時，應落實潛伴制度和監控空氣供應量，並要求潛水學員隨時和他們的潛伴保持伸手可及的距離，何況是在開放海域，從事潛水教學，教練更應該與學員保持伸手可及的距離。

檢察官因此認定，廖與2名菜鳥潛水教練均涉犯業務過失致死罪嫌，將3名教練起訴。

廣告
  • 祝姓女姓銀行員參加潛水訓練班，才第二次在開放水域潛水，就發生意外，命喪海底。（記者吳昇儒翻攝）

    祝姓女姓銀行員參加潛水訓練班，才第二次在開放水域潛水，就發生意外，命喪海底。（記者吳昇儒翻攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 業務過失致死 溺斃 潛水 潛水教練
相關新聞
Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧麻婆鮭魚
輕鬆滷✧白蘿蔔燜肉
好開胃✧蝦仁蘿蔔烙
韭菜葉越粗越好吃？
轉寄

標題：罔顧潛水學員安全 3潛水教練全被起訴


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年3月1日‧星期三‧丁酉年二月初四日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.