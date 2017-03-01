罔顧潛水學員安全 3潛水教練全被起訴
2017-03-01 18:26
〔記者林嘉東／基隆報導〕祝姓女性銀行員參加潛水訓練班，才第二次在開放水域潛水，就發生意外，命喪海底。基隆地檢署認定，帶隊的廖姓負責人與2名菜鳥潛水教練，疏於照料學員，依業務過失致死罪嫌起訴這3名教練。
起訴書指出，58歲廖姓教練領有PADI專業潛水教練聯盟所核發的開放水域水肺教練執照，還是台北市萬華區某潛水訓練中心負責人。
廖去年7月間，帶34歲祝姓女學員到新北市貢寮區鼻頭台二線83公里海域，從事潛水教學。廖教練明知2名剛取得PADI教練執照的廖姓與楊姓教練，對潛水教學及帶領學員從事潛水活動不熟悉。
廖因當天身體不適，請這2名菜鳥教練，代為帶領祝姓與林姓學員從事潛水活動。廖明知祝才第二次在開放水域從事潛水運動，竟未告訴這2名菜鳥教練，要注意祝女安全，並保持目視與手得觸及的距離，以確保祝女一旦發生意外，可以適時予以援助。
未料，祝女當天上午11時再下水後發生意外，2名菜鳥教練均未能及時發現援救。祝女最後是被另名在附近從事潛水教學的徐姓教練發現，平躺在12公尺深海底，經緊急拖救上岸急救，仍因呼吸性休克不治。
檢察官調查時，廖教練供稱，教練教學時，不須與祝姓女學員保持手得觸及的距離，還拿出教練教學指引手冊為證。
檢察官也同樣翻出教練教學手冊，指出該手冊第12頁寫著，教練在游泳池教學時，應落實潛伴制度和監控空氣供應量，並要求潛水學員隨時和他們的潛伴保持伸手可及的距離，何況是在開放海域，從事潛水教學，教練更應該與學員保持伸手可及的距離。
檢察官因此認定，廖與2名菜鳥潛水教練均涉犯業務過失致死罪嫌，將3名教練起訴。
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