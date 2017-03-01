想趁過年撈一筆 中國漁船越界被逮損失慘重
2017-03-01 18:03
「閩長漁24188」號漁船越界捕魚，被基隆海巡隊船艇活逮。（記者吳昇儒翻攝）
〔記者吳昇儒／基隆報導〕中國籍船長張治發趁農曆春年期間駕駛「閩長漁24188」號漁船，越界來我國海域捕魚，被海巡人員發現，依違反兩岸人民關係條例，將漁船帶回。查證越界捕漁屬實，開罰120萬元。今日將船上漁網、漁具沒入並切割破壞起網設備；待罰鍰經確定已匯入國庫，下午6時由基隆海巡隊派艇驅離出境。
張姓船長上個月4日駕船前往我國海域，企圖在春節期間大賺一筆，但被執行「護永專案-區域聯防」海巡人員查獲，登艇檢查發現有2噸漁獲。
船長向海巡人員表示，同鄉其餘漁船船長皆沉浸在春節氣氛中，趁早出門作業漁獲量將大增，勢必可大賺一筆，並承認進入我領海違規拖網，事證確鑿。
海巡人員依違反兩岸人民關係條例第29、32、80條之一及其施行細則第42、45條規定，裁處新臺幣120萬元。
小隊長李繼材指出，中國籍漁船為求迅速取得大批漁獲，不顧我國海域生態，大肆以拖網的方式破壞，定要科以重罰。
基隆海巡隊長陳志偉表示，本年已裁罰4艘違規中國籍漁船，共計660萬元整，未來也將持續加強北方三島威力掃蕩；民眾如有發現破壞海洋生態與資源之不當行為，請利用海巡「118」免費電話報案，基隆海巡隊將立即前往處理。
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