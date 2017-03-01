| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
18縣市低溫特報！ 週四北台灣下探10度 阿富汗首都傳出巨大爆炸聲 塔利班稱襲擊多地
 首頁 > 社會

這算什麼道歉？ 法官協會：仍應撤換張靜

2017-03-01  17:49

〔記者項程鎮／台北報導〕律師張靜上午對日前投書網路媒體，指稱5%到10％司法官收錢一事道歉，法官協會認為張靜沒提出這些司法官收錢的證據，痛批他信口開河，希望總統蔡英文撤換張靜的司改國是會議委員身分。

法官協會指出，張靜今天只是在記者會向90%到95%沒收錢的司法官道歉，這樣根本不算道歉，只是換一種說法，把當初說有5%到10％司法官收錢一事，反過來講而已，還是沒提出司法官收錢證據，也沒告發這些收錢的司法官，因此仍建請總統審慎考慮續聘張靜當司改委員的適格性。

法官協會聲明如下：

《拒絕告發，不提證據，等同信口開河》

關於張靜律師就其日前投書媒體指稱現今有百分5至10之法官或檢察官收錢等詞，迄今未見張律師向任何偵查機關告發，張律師甚且表示目前無法提出證據。本協會深感遺憾，並重申於106年2月25日之聲明，敬請總統慎重考慮張律師繼續擔任本次司改國是會議委員之適格性。

廣告
  • 法官協會發表聲明，要求取消張靜的司改國是會議委員資格。（記者項程鎮翻攝）

    法官協會發表聲明，要求取消張靜的司改國是會議委員資格。（記者項程鎮翻攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 司改國是會議 張靜 法官協會
相關新聞
Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧麻婆鮭魚
輕鬆滷✧白蘿蔔燜肉
好開胃✧蝦仁蘿蔔烙
韭菜葉越粗越好吃？
轉寄

標題：這算什麼道歉？ 法官協會：仍應撤換張靜


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年3月1日‧星期三‧丁酉年二月初四日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.