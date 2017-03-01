這算什麼道歉？ 法官協會：仍應撤換張靜

2017-03-01 17:49

〔記者項程鎮／台北報導〕律師張靜上午對日前投書網路媒體，指稱5%到10％司法官收錢一事道歉，法官協會認為張靜沒提出這些司法官收錢的證據，痛批他信口開河，希望總統蔡英文撤換張靜的司改國是會議委員身分。

法官協會指出，張靜今天只是在記者會向90%到95%沒收錢的司法官道歉，這樣根本不算道歉，只是換一種說法，把當初說有5%到10％司法官收錢一事，反過來講而已，還是沒提出司法官收錢證據，也沒告發這些收錢的司法官，因此仍建請總統審慎考慮續聘張靜當司改委員的適格性。

法官協會聲明如下：

《拒絕告發，不提證據，等同信口開河》

關於張靜律師就其日前投書媒體指稱現今有百分5至10之法官或檢察官收錢等詞，迄今未見張律師向任何偵查機關告發，張律師甚且表示目前無法提出證據。本協會深感遺憾，並重申於106年2月25日之聲明，敬請總統慎重考慮張律師繼續擔任本次司改國是會議委員之適格性。