網路簽賭輸錢被拿刀捅屁 中輟生躲債不是第1回
2017-03-01 17:54
〔記者王冠仁／台北報導〕17歲荀姓中輟生因玩網路運動簽賭，積欠上萬賭債，2月初被李姓組頭率眾當街強押，還拿刀刺臀。警方指出，這並非荀少第一次被人討債，去年11月，他在台北市廈門街附近的便利商店，被李姓組頭的小弟「堵到」，當時嚇得躲進超商廁所，再打電話報警求援。
警方說，去年11月，荀少前往台北市廈門街找女友，途中被李姓組頭的小弟發現行蹤，一路追趕，他嚇得跑進附近一間便利商店的廁所裡躲避並報警。警方獲報前往並逮到李男兩名小弟，他們聲稱是幫綽號「李小威」的李姓組頭討債，事後兩名小弟被警方依妨害自由罪嫌送辦。
警方指出，荀少玩網路簽賭有輸有贏，也曾經贏過上萬元，大方請朋友吃喝玩樂；未料沒多久卻一輸再輸，直到李姓組頭不願再讓他下注並討債，他無力還錢才避不見面。
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