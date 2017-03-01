印度洋黃鰭鮪 高雄業者也說不夠

高雄漁界反應，印度洋黃鰭鮪配額限縮影響生計，圖為漁船作業情形。（記者黃旭磊攝）

2017-03-01 18:16

［記者黃旭磊／高雄報導］高雄漁界反應，印度洋黃鰭鮪作業船隻以高雄居多，百噸以上大型鮪釣船也受配額限縮影響。

屏東漁民於228連假前往海巡署安檢所反應黃鰭鮪配額不夠，由於印度洋黃鰭鮪資源由「印度洋鮪類委員會（IOTC）」管理，該組織於2016年通過黃鰭鮪養護管理措施，分給我國11057公噸之漁獲配額，漁民抗議配額不足，高雄前鎮漁港多百噸以上延繩鮪釣船，業界響應訴求，要求政府出面解套，除了轉讓配額提出更佳解套方式。

台灣區鮪魚公會總幹事黃昭欽今天表示，印度洋以前沒設限，設限後對大船影響更大，漁業署稱配額可透過產業平台轉讓，「大家都不夠，轉讓意義不大」。

漁業署副署長黃鴻燕表示，目前三大洋公海鮪魚資源均已納入國際鮪類漁業管理組織管理，依據漁業資源之科學評估結果，訂定各國年度容許捕獲配額，我國需遵從國際規定以便永續經營，漁船間可透過產業團體平台申辦配額轉讓，另外，依據配額利用情形適時釋放控留配額，舒緩漁船配額不足壓力。

台灣鮪延繩釣協會秘書長何世杰表示，國際是看各國應捕配額，國內則以船為單位在黃鰭鮪配合進行轉讓，但百噸以下小船仍被禁止轉讓大目鮪配額，建議開放轉讓，「用不到的配額讓給別人，才不會浪費資源。」

除了配額不足，漁民也常遇到電子漁獲回報系統故障，導致無法按時回報，或週休連假耽誤預報漁獲時程。對此，漁業署表示，電子漁獲回報系統故障之漁船，可透過每日傳真回報漁獲資料，而若假日進港，不用於3個工作天前預報，改由假日前一天提出申請。