印度洋黃鰭鮪 高雄業者也說不夠
2017-03-01 18:16
高雄漁界反應，印度洋黃鰭鮪配額限縮影響生計，圖為漁船作業情形。（記者黃旭磊攝）
［記者黃旭磊／高雄報導］高雄漁界反應，印度洋黃鰭鮪作業船隻以高雄居多，百噸以上大型鮪釣船也受配額限縮影響。
屏東漁民於228連假前往海巡署安檢所反應黃鰭鮪配額不夠，由於印度洋黃鰭鮪資源由「印度洋鮪類委員會（IOTC）」管理，該組織於2016年通過黃鰭鮪養護管理措施，分給我國11057公噸之漁獲配額，漁民抗議配額不足，高雄前鎮漁港多百噸以上延繩鮪釣船，業界響應訴求，要求政府出面解套，除了轉讓配額提出更佳解套方式。
台灣區鮪魚公會總幹事黃昭欽今天表示，印度洋以前沒設限，設限後對大船影響更大，漁業署稱配額可透過產業平台轉讓，「大家都不夠，轉讓意義不大」。
漁業署副署長黃鴻燕表示，目前三大洋公海鮪魚資源均已納入國際鮪類漁業管理組織管理，依據漁業資源之科學評估結果，訂定各國年度容許捕獲配額，我國需遵從國際規定以便永續經營，漁船間可透過產業團體平台申辦配額轉讓，另外，依據配額利用情形適時釋放控留配額，舒緩漁船配額不足壓力。
台灣鮪延繩釣協會秘書長何世杰表示，國際是看各國應捕配額，國內則以船為單位在黃鰭鮪配合進行轉讓，但百噸以下小船仍被禁止轉讓大目鮪配額，建議開放轉讓，「用不到的配額讓給別人，才不會浪費資源。」
除了配額不足，漁民也常遇到電子漁獲回報系統故障，導致無法按時回報，或週休連假耽誤預報漁獲時程。對此，漁業署表示，電子漁獲回報系統故障之漁船，可透過每日傳真回報漁獲資料，而若假日進港，不用於3個工作天前預報，改由假日前一天提出申請。
廣告
看更多！請加入自由時報粉絲團
社會‧本日最多瀏覽
- 平安！女高中生「萱萱」失蹤7天 突現身警局
- 詭！清泉崗毒品複驗 8人一級毒品嗎啡反應
- 北上打拚掉錢包 警自掏腰包購票助返家
- 佛門寺內性侵4蹺家少女 男子判刑10年半
- 懷疑妻與「小王」有染 醋夫將妻燒成火球再強盜
網友回應
熱門新聞
- 台日對抗賽》台灣贏球不驕傲 圓陣敬禮感動日本（影音）
- 「以警治軍」抓清泉崗藥頭？傳小英狠K警政署長
- 黃大煒灌醉吳建豪 站台獻聲
- 自由電子報公告
- 姐妹倆同時懷孕 佩佩卻超苦惱「這件事」
- 仿科舉3段考制 中市創新舉辦「性別大會考」
- 南韓設薩德遭中國抵制 辛拉麵也遭殃
- 堀北當初嫁他嚇壞眾人 交往0天閃婚很經典
- 調班借車泡許瑋甯？王柏傑遭劇組列4大罪
- 跟食人魚一樣「牠」被爆可能終結日月潭萬人泳渡
- 台日對抗賽》被桃猿狂轟猛炸 日球迷驚：他們墊底？
- NBA》魏少本季第30次大三元到手 率雷霆奪4連勝
- 相信中國禽流感報告嗎？ 學者：實地考察才有幫助
- 嗆炸彈客「來單挑」 印尼高中生獲表揚
- 川普打擊移民 美房價恐受重創
- 中山公園去銅像 宜市：非關政治
- 緬梔子新娘》隱身在市場角落的家鄉味、思鄉情
- 薪水不漲、請不到人 日本24小時餐廳消失中...
- 老婆涉領乾薪 法總統參選人費雍遭法官傳喚
- HBL》自助人助也要天助 高苑籃球隊祈求聖母加持奪冠
- 四都2月移轉增逾3成 今年房市交易可望觸底反彈
- 中正大學改名？ 校方：尊重各方意見
- 司改國是會議》羅秉成盼會議「口語化」 烏龍錯寫標語
- 吳米森《再見原鄉》 梳理台日情結
- NBA》格林又抬腳亂踢 畢爾側面逃過一劫 （影音）
- 亞電去年轉虧為盈 連兩日漲停
- 立委建議裝鬧鐘 讓旅客也知道司機工時要到了
- 黨內互打！蔡正元為228再酸馬英九「孝子」、「軟弱」
- 228憶亡父 柯爸：當年險死槍下
- 紐約男當「性愛教練」 工作是看別人做愛
- 新化區農會理監事選舉平和完成
- 家禽場圍網補助核定 最多十萬
- 美國優先！ 川普：我的工作不是代表全世界
- 最驚世駭俗的南韓導演 「金基德影展專題」3月高雄駕到
- 經典賽》大聯盟124勝名投 馬奇斯確定不會對台先發
- 自由廣場》從好市多加油站想起王永慶承諾
- 台日對抗賽》恰恰開心擊敗日本隊 可惜不是穿國家隊球衣
- 衣Q太低？ 陳喬恩腫一圈飄孕味
- 台東擴大限塑管制對象 7/1起開罰
- 危險路口設號誌 議員籲參考大數據
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：印度洋黃鰭鮪 高雄業者也說不夠
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分