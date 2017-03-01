不睡覺半夜遊蕩 毒蟲攜安毒被逮正著

2017-03-01 17:41

〔記者徐聖倫／新北報導〕近日新北市中和區連城路某民宅不時被舉報有人吸毒，今凌晨1時許，警方遂於連城路加強巡邏，果然在該巷口發現1名男子鬼祟，大半夜不睡覺還在街上遊蕩，上前查緝發現，這名32歲男子張閎昶有多起毒品前科，他稱「我只是要牽機車回土城」，再進一步搜查其隨身包包，果然搜出27.74公克安非他命，遂將其帶回偵訊。

警方調查，張某於昨晚間騎機車來中和，買完毒品準備回家，當場被警逮捕。偵訊時，張嫌不願告知毒品到底確切是向誰、何地購得，直說「我真的忘了」，遭警斥「你買沒半小時就忘了，你多會忘？」警方將持續追查毒品上游。訊後，警方依毒品罪嫌將張嫌移送法辦。

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