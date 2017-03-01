| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
18縣市低溫特報！ 週四北台灣下探10度 阿富汗首都傳出巨大爆炸聲 塔利班稱襲擊多地
 首頁 > 社會

不睡覺半夜遊蕩 毒蟲攜安毒被逮正著

2017-03-01  17:41

〔記者徐聖倫／新北報導〕近日新北市中和區連城路某民宅不時被舉報有人吸毒，今凌晨1時許，警方遂於連城路加強巡邏，果然在該巷口發現1名男子鬼祟，大半夜不睡覺還在街上遊蕩，上前查緝發現，這名32歲男子張閎昶有多起毒品前科，他稱「我只是要牽機車回土城」，再進一步搜查其隨身包包，果然搜出27.74公克安非他命，遂將其帶回偵訊。

警方調查，張某於昨晚間騎機車來中和，買完毒品準備回家，當場被警逮捕。偵訊時，張嫌不願告知毒品到底確切是向誰、何地購得，直說「我真的忘了」，遭警斥「你買沒半小時就忘了，你多會忘？」警方將持續追查毒品上游。訊後，警方依毒品罪嫌將張嫌移送法辦。

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

廣告
  • 警方將在嫌犯張閎昶身上搜出安毒。（記者徐聖倫翻攝）

    警方將在嫌犯張閎昶身上搜出安毒。（記者徐聖倫翻攝）

  • 警方在張嫌身上搜出安毒。（記者徐聖倫翻攝）

    警方在張嫌身上搜出安毒。（記者徐聖倫翻攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 毒品 毒蟲
相關新聞
Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧麻婆鮭魚
輕鬆滷✧白蘿蔔燜肉
好開胃✧蝦仁蘿蔔烙
韭菜葉越粗越好吃？
轉寄

標題：不睡覺半夜遊蕩 毒蟲攜安毒被逮正著


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年3月1日‧星期三‧丁酉年二月初四日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.