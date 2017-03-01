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雲林破獲暴力集團 涉綁架鄉代主席之子勒贖

2017-03-01  17:44

〔記者廖淑玲／雲林報導〕男子李日發組織的暴力討債勒贖集團，涉嫌綁架鄉代會主席之子，並勒贖100萬得逞，且有強占工地事務所，索取保護費等惡行惡狀，經雲林檢警一舉逮獲主嫌李男等9人，訊後李男及3名情節重大共犯全數羈押，並擴大偵辦中。

37歲的李日發經常夥同手下兄弟行徑囂張跋扈，104至105年間，涉及多起軟禁被害人暴力討債、強占工地事務所索取保護費等案件，105年底甚至軟禁某鄉代會主席兒子達2個月之久，期間不給洗澡、換衣，造成被害人胯下發炎，並脅迫該鄉代會主席替子還債，行徑囂張跋扈，惡性重大。

全案經雲林地檢署檢察官吳文城指揮警政署刑事警察局偵查第六大隊、嘉義市政府警察局第二分局、雲林縣警察局台西分局、彰化縣警察局溪湖分局、台中市政府警察局第一分局、第三分局、霧峰分局組成專案小組，聯手掃蕩制暴。

檢警歷經逾半年跟監蒐證，2月23、24日同步拘提李日發及林姓、李姓、陳姓及一名未成年少年等9人到案，並查扣現金15萬元、被害人借款憑據、本票、K他命、毒品咖啡包、筆電、監視器主機、密錄器等詐賭工具1批、手機1批、鐵條、鋁棒數支等證物。

李日發等人對案情避重就輕，企圖脫罪，為避免該集團騷擾、威脅被害人及證人，檢察官聲押李男等4人均獲准，並擴大偵辦。

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  • 涉嫌綁架鄉代會主席之子，並勒贖100萬元得逞的暴力討債勒贖集團主嫌李日發，背後刺青極為顯著。（記者廖淑玲翻攝）

    涉嫌綁架鄉代會主席之子，並勒贖100萬元得逞的暴力討債勒贖集團主嫌李日發，背後刺青極為顯著。（記者廖淑玲翻攝）

  • 李日發暴力討債勒贖集團軟禁鄉代會主席之子的場所被警方破獲。（記者廖淑玲翻攝）

    李日發暴力討債勒贖集團軟禁鄉代會主席之子的場所被警方破獲。（記者廖淑玲翻攝）

  • 雲林檢警破獲李日發暴力討債勒贖集團，查扣大批犯罪工具。（記者廖淑玲翻攝）

    雲林檢警破獲李日發暴力討債勒贖集團，查扣大批犯罪工具。（記者廖淑玲翻攝）

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