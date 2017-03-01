車窗夾女警狂飆200公尺 惡劣通緝犯遭訴

2017-03-01 17:37

［記者黃捷／台北報導］男子郭成照去年12月遇警攔檢，因自知遭到通緝，竟不顧員警頭、手已伸入車內，猛踩油門，夾著員警疾駛200公尺逃逸，導致員警受傷，遭士林地檢署依妨害公務、傷害罪起訴，並建請法官從重量刑。

起訴指出，郭男有竊盜、贓物等前科，他去年12月22日開著一輛藍色廂型車，欲前往士林監理站辦理過戶，行經承德路五段時，遭士林分局港派出所警員王冠詠、女警林雨漩攔查。

2員查出郭男因案遭到通緝，欲當場逮捕他，郭男情急之下猛力倒車，將倚靠車身的王員甩飛在地，林員見狀搏命將頭、手伸入車內，打算搶拔鑰匙阻止離去，郭男又加速向前疾駛200公尺，林員才掙脫摔出車外。

王員受有左手中指鈍傷腫脹、右腳踝拉傷，林員則因被拖行，全身多處瘀、挫傷，所幸送醫後皆無大礙；警方循線查出郭男藏身在新北市淡水一處公寓，2天後將他圍捕到案，詢後依妨害公務、殺人未遂罪移送士檢偵辦。

但檢察官認為，郭男與2員並無仇恨，只是為了脫免逮捕，才夾著林員逃逸，主觀上難認有故意殺害員警的意思，因此改依妨害公務、傷害罪起訴，由於郭男有多項前科，素行不良且為累犯，犯後還將車牌拆下躲避檢警追緝，犯後態度不佳，因此建請法官從重量行。