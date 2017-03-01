| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
18縣市低溫特報！ 週四北台灣下探10度 阿富汗首都傳出巨大爆炸聲 塔利班稱襲擊多地
 首頁 > 社會

車窗夾女警狂飆200公尺 惡劣通緝犯遭訴

2017-03-01  17:37

［記者黃捷／台北報導］男子郭成照去年12月遇警攔檢，因自知遭到通緝，竟不顧員警頭、手已伸入車內，猛踩油門，夾著員警疾駛200公尺逃逸，導致員警受傷，遭士林地檢署依妨害公務、傷害罪起訴，並建請法官從重量刑。

起訴指出，郭男有竊盜、贓物等前科，他去年12月22日開著一輛藍色廂型車，欲前往士林監理站辦理過戶，行經承德路五段時，遭士林分局港派出所警員王冠詠、女警林雨漩攔查。

2員查出郭男因案遭到通緝，欲當場逮捕他，郭男情急之下猛力倒車，將倚靠車身的王員甩飛在地，林員見狀搏命將頭、手伸入車內，打算搶拔鑰匙阻止離去，郭男又加速向前疾駛200公尺，林員才掙脫摔出車外。

王員受有左手中指鈍傷腫脹、右腳踝拉傷，林員則因被拖行，全身多處瘀、挫傷，所幸送醫後皆無大礙；警方循線查出郭男藏身在新北市淡水一處公寓，2天後將他圍捕到案，詢後依妨害公務、殺人未遂罪移送士檢偵辦。

但檢察官認為，郭男與2員並無仇恨，只是為了脫免逮捕，才夾著林員逃逸，主觀上難認有故意殺害員警的意思，因此改依妨害公務、傷害罪起訴，由於郭男有多項前科，素行不良且為累犯，犯後還將車牌拆下躲避檢警追緝，犯後態度不佳，因此建請法官從重量行。

廣告
  • 男警王冠詠與女警林雨漩攔檢郭男時，受傷。（資料照，記者陳恩惠攝）

    男警王冠詠與女警林雨漩攔檢郭男時，受傷。（資料照，記者陳恩惠攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 傷害罪 妨害公務 拖行員警
相關新聞
Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧麻婆鮭魚
輕鬆滷✧白蘿蔔燜肉
好開胃✧蝦仁蘿蔔烙
韭菜葉越粗越好吃？
轉寄

標題：車窗夾女警狂飆200公尺 惡劣通緝犯遭訴


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年3月1日‧星期三‧丁酉年二月初四日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.