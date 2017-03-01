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保戶個資外洩？ 元大人壽：配合檢方調查

2017-03-01  17:27

〔記者張慧雯／台北報導〕針對上周五（2/24日）台南地方檢察署至元大人壽搜索查案，元大人壽指出，台南地檢署是針對電信詐欺案請求元大人壽協助調查，疑有不法人士透過不法管道取得保戶個人資料，此事件元大人壽也為受害者，並期待事情真相能儘速釐清。

元大人壽強調，公司已配合檢調單位需求提供相關資料，目前營運一切正常，保戶保單權益不受影響，惟目前案件仍於調查中，基於偵查不公開原則，不多做臆測或說明；至於部分媒體報導董事長江朝國被傳喚，元大人壽則鄭重澄清並無此事。

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  • 元大人壽上周五遭台南地檢署搜索查案，元大人壽表示，偵查不公開，不方便說太多，但董事長江朝國並未如媒體所述被傳喚。（記者張慧雯攝）

    元大人壽上周五遭台南地檢署搜索查案，元大人壽表示，偵查不公開，不方便說太多，但董事長江朝國並未如媒體所述被傳喚。（記者張慧雯攝）

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