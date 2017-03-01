保戶個資外洩？ 元大人壽：配合檢方調查
2017-03-01 17:27
〔記者張慧雯／台北報導〕針對上周五（2/24日）台南地方檢察署至元大人壽搜索查案，元大人壽指出，台南地檢署是針對電信詐欺案請求元大人壽協助調查，疑有不法人士透過不法管道取得保戶個人資料，此事件元大人壽也為受害者，並期待事情真相能儘速釐清。
元大人壽強調，公司已配合檢調單位需求提供相關資料，目前營運一切正常，保戶保單權益不受影響，惟目前案件仍於調查中，基於偵查不公開原則，不多做臆測或說明；至於部分媒體報導董事長江朝國被傳喚，元大人壽則鄭重澄清並無此事。
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