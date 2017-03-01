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缺錢買毒… 男子居然打神明的主意

2017-03-01  17:26

〔記者吳昇儒／基隆報導〕基隆一名張姓男子因缺錢買毒，心生歹念，228紀念日凌晨竟跑到中正區福興宮竊取香油錢。廟方人員中午發現香油箱鎖頭被破壞，香油錢不翼而飛，趕緊報警處理。警方調閱監視器，循線追出張男身分，將他逮捕到案。警訊後依竊盜罪嫌，將張男移送法辦。

警方查看監視器畫面，發現是一名身穿白色外套的男子犯案，也鎖定犯嫌的車牌號碼，確認張男身分後，昨日前往其住處將他逮捕。

26歲張男被捕時否認犯行，直到警方出示監視器畫面，他才承認犯案，並向警員供稱，一共得手1631元，但身上只剩155元。

張男還向警方表示，因為缺錢買毒才會鎖定深夜沒人看雇的宮廟下手，破壞鎖頭後，將現金取走。

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  • 張男向警方表示自己是騎車犯案（記者吳昇儒翻攝）

    張男向警方表示自己是騎車犯案（記者吳昇儒翻攝）

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