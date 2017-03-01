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理事長參選人涉買票綁樁 三峽農會遭搜索

2017-03-01  17:06

〔記者陳慰慈／新北報導〕新北地檢署接獲檢舉，新北市三峽區農會林姓理事為當選理事長，涉嫌以10到50萬元向會員代表進行綁樁、買票，並於2月19日會員代表選舉投票完畢後，招待當選的多名會員代表進行環島旅遊，要求在今天三峽區農會理監事選舉時，依指示投票給林姓理事陣營所推舉之特定理監事人選，好讓林男順利當選理事長。而三峽區農會另一李姓理事長參選人，亦涉嫌以20萬元不等之金額向多名農會代表參選人買票、綁樁。

新北地檢署重大組檢察官許宏緯、紀榮泰今天上午指揮法務部調查局新北市調查處、新北市政府警察局三峽分局，持搜索票前往三峽區農會、林男、李男等人住所等8處實施搜索，談林男、李男等27人到案說明。

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  • 新北地檢署。（資料照，記者陳慰慈攝）

    新北地檢署。（資料照，記者陳慰慈攝）

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