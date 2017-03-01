雲南姑娘不賣雲南菜 在台灣圓咖啡夢！

雲南氣質女李林，在台灣圓了咖啡館夢。（記者劉曉欣攝）

2017-03-01 17:01

〔記者劉曉欣／彰化報導〕這是一家充滿愛情與親情的咖啡館！

走進彰化鹿港藝術村遊客中心，就會看到氣質女李林在手沖咖啡，很難想像年紀輕輕的李林，不到30歲就已經有3個小孩，李林還是來自遙遠的中國雲南，嫁到彰化線西！

李林表示，她與丈夫是在深圳工作時相識，兩人都在電子業，結婚來台後在桃園上班，接連生下3個小孩都由公婆帶，因為不捨3個孩子只能在假日才能看到媽媽，在丈夫支持下，放下穩定的工作，想在丈夫的故鄉彰化，能夠一圓咖啡夢。

從山的國度雲南，嫁到海邊漁村彰化線西，李林為了學煮咖啡，天天從彰化線西開車到雲林斗六學習，剛好鹿港藝術村遊客中心委外經營，可以販售輕食、咖啡，李林就跟丈夫一起提出企劃案，通過評選，讓咖啡館美夢成真。

雲南姑娘不賣雲南菜，選在鹿港賣咖啡，李林笑說，太多人都問她「何時賣過橋米線？」，她曾經在店內做涼拌米線，被熟客看到要求點菜，未來有機會也會試作雲南家鄉味，「但涼拌米線還是要先預約」。

「開咖啡館才知道要成為萬能的人！」李林笑說，因為堅持全館都是自己手作，包括餅乾、義大利麵肉醬，全都要自己來，原料也要精選，儘量選擇在地友善耕作的小農，還要記帳，「比上班還要累」，但能天天看到小孩的笑容，就是最大的滿足！