清泉崗毒品案 檢方不排除軍方內鬥

2017-03-01 16:54

［記者楊政郡／台中報導］53包安毒市價在5萬元左右，一般販毒者視毒如命，怎可能任由四散丟棄！清泉崗空軍基地毒品丟包案疑雲重重，跌破肅毒專家的眼鏡，使此案陰謀論之說甚囂塵上，有司法人員研判「不爽」、「報復」、「陷害」、「內鬥」的成分頗高，老子有錢花點錢讓你「栽跟斗」的可能性是有！

東南亞最大空軍基地清泉崗空軍基地，上月20日傳出營區阿兵哥掃地「檢到安非他命」，且一個上午越撿越多，每個都是小包裝夾鏈袋約1克重量，熟門熟路的都知道就是藥頭小蜜蜂的小包裝，一包市場上賣一千至兩千元。

到了晚間又回報已撿到40餘包，第二天台中地檢署指揮台中憲兵隊全面搜索，第三天又增加到51包，上月24日又檢到2包，總計5天撿到53包，檢方表示憲兵隊人員在營區內的勘查行動仍在進行中，不排除還有增加可能，而初驗都是安毒反應。

這53包分布沿途約2公里長，包括軍營宿舍、跑道、籃球場、行政大樓、停機坪等，成一種直線帶狀、S型扭區路線，檢方根據毒品分佈圖，每一處都是數包，為何會分散？研判丟棄者可能之路線，擴大調閱營區內監視器，希望能找出蛛絲馬跡，找到丟棄者解開謎底。

其實許多有肅毒經驗的檢察官一致認為，如果是一般毒販「故意丟的」、「不小心掉的」，可能性都很低，這些安毒市價約5、6萬元，這些小蜜蜂丟了，也不太會出現點狀、帶狀，不像一般毒販的行為模式。

有可能是被迫離職官兵、或已退伍官兵、或甚者在職官兵，對部隊長官不滿不爽，存心想要給長官難看，或是對長官處理部隊事務不滿，花一點錢要給長官難看，出現這種毒品丟包「怕你沒看到」的行徑。

檢方表示目前什麼情況都不排除，也希望軍方坦承以對，能夠儘快釐清案情。