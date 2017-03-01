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穿海灘褲泡湯遭阻止 「奧客」怒告業者妨害自由

2017-03-01  17:16

［記者黃捷／台北報導］陳姓男子去年12月至北市北投區某溫泉會館泡湯，但他因想穿著海灘褲下水，遭林姓溫泉管理主任阻止，陳男心生不滿，竟控告林男妨害自由，士林地檢署偵結，處分不起訴。

陳男提告指出，他當天到該會館露天溫泉泡湯，打算將泳褲穿在海灘褲裡面，但林男指他違反規定，用身體阻擋他進入；他在這溫泉區泡湯13年，一直都穿著海灘褲，但業者突然強力執行穿泳褲才能泡湯，害許多老湯友被迫去買泳褲，質疑業者唯利是圖。

林男則辯稱，露天溫泉去年10月易主由他們接手，他只是根據公司規定，要求客人泡湯須著泳裝、泳褲，陳男一直都不按照規定，讓他沒辦法對其他湯客交代，所以不能讓他進去。

檢察官發現，業者在露天溫泉區立告示牌，明確記載泡湯泳裝及泳褲規定，海灘褲、休閒褲、運動褲、內衣內褲或有口袋的褲子一律禁止下水，因此認為林男依規定禁止陳男進入泡湯，不構成妨害自由。

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  • 陳姓男子去年12月至北市北投區某溫泉會館泡湯，但他因想穿著海灘褲下水，遭林姓溫泉管理主任阻止。示意圖與新聞無關。（資料照，記者謝佳君攝）

    陳姓男子去年12月至北市北投區某溫泉會館泡湯，但他因想穿著海灘褲下水，遭林姓溫泉管理主任阻止。示意圖與新聞無關。（資料照，記者謝佳君攝）

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相關關鍵字： 北投 奧客 妨害自由 泡湯 海灘褲 溫泉
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