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遺書留「我好累」男堤外便道樹叢內上吊亡

2017-03-01  16:36

〔記者曾健銘／新北報導〕新北市63歲陳姓男子，今日下午近1時許，被民眾發現在新北市重新堤外道的樹叢內上吊，警消趕赴現場救援，但陳男已明顯死亡多時未送醫，鑑識人員初步勘驗，陳男的身上無明顯外傷，排除外力介入，警方在地上的外套內找到遺書，內容僅透露：「我好累，先走一步！」未留下輕生原因。

陳男妻子向警方透露，陳男的個性較憨直，平時也較寡言安靜，多年前已經退休在家，但三不五時會外出打臨工，這幾天見他心事重重，但他也未說出原因，沒想到今天就接獲噩耗，讓家屬傷心欲絕，自殺原因仍待檢警相驗後釐清。

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  • 男子在堤外便道的草叢內上吊自殺，警方拉起封鎖線調查。（記者曾健銘翻攝）

    男子在堤外便道的草叢內上吊自殺，警方拉起封鎖線調查。（記者曾健銘翻攝）

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