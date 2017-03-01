科長涉嫌不實發票核銷經費 職安署：尊重調查

2017-03-01 16:31

〔記者黃邦平／台北報導〕勞動部職業安全衛生署曾姓科長涉嫌以不實發票核銷經費，被廉政署約談到案；職安署長鄒子廉說，初步了解，是去年舉辦危險品安全宣導活動的採購核銷案，去年有關單位就曾要求調閱資料，目前還不清楚案情，但尊重檢察偵辦、靜候調查結果。

台北地檢署、廉政署今天搜索行政院新莊聯合辦公大樓內的北區職安中心辦公室，約談曾姓科長到案，另約談8名證人到案，曾姓科長涉嫌去年6月至8月以不實發票詐領餐費、講師費及交通費，合計近4萬元，今天會同廉政署搜索曾姓科長辦公處，約談曾姓科長及8名證人，全案朝公務員利用職務詐取財物罪方向偵辦。

鄒子廉說，曾姓科長早期在勞動部前身勞委會任職時他就認識，2014年改制勞動部後調任到職安署，負責職業衛生檢查相關業務，北區職安中心就在職安署樓下，目前調查還在進行中，他一整天都在立法院備詢，只知道是採購案核銷問題，會尊重檢調偵辦、靜候調查結果。