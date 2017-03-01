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YouBike成犯罪工具？ 詐騙車手這樣躲警察

2017-03-01  16:17

〔記者陳薏云／新北報導〕想到這招躲追緝！新北市一名20歲伍姓車手，每次到超商提領贓款時，都使用YouBike躲避警方查緝，不料防的了一招，卻防不了自動提款機的監視器，新店警分局追查已久，於今早將伍男逮捕歸案。

警方初步調查，伍嫌年紀輕輕卻無正當行業，被吸收為詐騙集團車手，從去年8月開始，多次到超商提領詐騙贓款，至少犯案20起，且到後期愈來愈精，開始使用YouBike前往超商，企圖讓警方無法以車追人，但伍嫌提領時毫無防備，相貌都被自動提款機拍下，警方鎖定身分後，今早前往逮人，並將追溯上游，徹底打擊犯罪份子。

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  • YouBike示意圖。（記者陳薏云攝）

    YouBike示意圖。（記者陳薏云攝）

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