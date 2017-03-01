八仙復園有望？ 網友：停業處分亂搞

2015年6月27日晚，八仙樂園內舉行彩色派對，卻發生粉塵大爆炸意外，釀成15死、483傷的慘劇，當晚八仙樂園被勒令無限期停業至今。（資料照，記者王藝菘攝）

2017-03-01 17:03

〔即時新聞／綜合報導〕自2015年6月27日發生塵爆案後，八仙樂園被勒令停業，八仙不服提告，台北高等行政法院今（1日）宣判，判決原處分八仙停止營業部分及該訴願決定均撤銷，至於5萬元裁罰則維持，仍可上訴。

綜合媒體報導，發生塵爆案後，八仙樂園被以違反觀光條例，未向主管的交通部觀光局申請同意出租場地及變更遊樂設施的用途，遭罰款並被觀光局勒令全園區無限期停業，八仙樂園不服，提出行政訴訟，台北高等行政法院今判決，觀光局原處分八仙停止營業部分及該訴願決定均撤銷，准予恢復營業。

法院認為，塵爆發生後，檢調機關隨即拉出封鎖線隔離，已達保全現場證據目的，經查塵爆事故係因現場燈具高溫引燃粉塵所致，八仙其他區域並無違規，觀光局在無證據可以認定有其他引起公安危險的情況下，就以實施檢查為由，無限期停止「整個八仙海岸園區」全部營業，有違比例原則，故判決撤銷，本案觀光局可上訴。

2015年6月27日晚，八仙樂園內舉行彩色派對，卻發生粉塵大爆炸意外，釀成15死、483傷的慘劇，當晚八仙樂園被勒令無限期停業至今。

八仙停業令被撤銷，網友紛紛表示：「出租方不一定沒責任，但是停業處分根本亂搞」、「本來就是主辦單位的問題，八仙倒霉」、「現在開始動工，暑假開門剛好」、「就算重新營業也會有陰影吧」。