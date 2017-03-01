| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
簽薩德換地協議 樂天中國官網疑遭駭全癱 台數科併東森電視 公平會有條件准了 三月桶裝瓦斯不漲價 天然氣漲2.99％
 首頁 > 社會

八仙復園有望？ 網友：停業處分亂搞

2015年6月27日晚，八仙樂園內舉行彩色派對，卻發生粉塵大爆炸意外，釀成15死、483傷的慘劇，當晚八仙樂園被勒令無限期停業至今。（資料照，記者王藝菘攝）

2017-03-01  17:03

〔即時新聞／綜合報導〕自2015年6月27日發生塵爆案後，八仙樂園被勒令停業，八仙不服提告，台北高等行政法院今（1日）宣判，判決原處分八仙停止營業部分及該訴願決定均撤銷，至於5萬元裁罰則維持，仍可上訴。

綜合媒體報導，發生塵爆案後，八仙樂園被以違反觀光條例，未向主管的交通部觀光局申請同意出租場地及變更遊樂設施的用途，遭罰款並被觀光局勒令全園區無限期停業，八仙樂園不服，提出行政訴訟，台北高等行政法院今判決，觀光局原處分八仙停止營業部分及該訴願決定均撤銷，准予恢復營業。

法院認為，塵爆發生後，檢調機關隨即拉出封鎖線隔離，已達保全現場證據目的，經查塵爆事故係因現場燈具高溫引燃粉塵所致，八仙其他區域並無違規，觀光局在無證據可以認定有其他引起公安危險的情況下，就以實施檢查為由，無限期停止「整個八仙海岸園區」全部營業，有違比例原則，故判決撤銷，本案觀光局可上訴。

2015年6月27日晚，八仙樂園內舉行彩色派對，卻發生粉塵大爆炸意外，釀成15死、483傷的慘劇，當晚八仙樂園被勒令無限期停業至今。

八仙停業令被撤銷，網友紛紛表示：「出租方不一定沒責任，但是停業處分根本亂搞」、「本來就是主辦單位的問題，八仙倒霉」、「現在開始動工，暑假開門剛好」、「就算重新營業也會有陰影吧」。

廣告

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 八仙塵爆 八仙樂園 無限期停工
相關新聞
Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧麻婆鮭魚
輕鬆滷✧白蘿蔔燜肉
好開胃✧蝦仁蘿蔔烙
韭菜葉越粗越好吃？
轉寄

標題：八仙復園有望？ 網友：停業處分亂搞


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年3月1日‧星期三‧丁酉年二月初四日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.