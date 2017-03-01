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雲林農村傳槍聲？為1000元持瓦斯槍警告

2017-03-01  15:51

［記者黃淑莉／雲林報導］雲林大埤農村前天清晨傳槍響，屋主在睡夢中驚醒外出查看，發現屋外4支監視器鏡頭都被打破，警方調查監視器發現2名男子持BB彈瓦斯槍射擊破壞，循線逮捕吳姓嫌犯到案，他坦承犯案，與屋主的兒子有金錢糾紛才會持瓦斯槍前往警告。

大埤分駐所前天早上5點多接獲報案，指住家監視器遭人持BB彈槍射擊毀損，員警到場處理，發現嫌犯只破壞監視器鏡頭，研判可能尋仇或洩恨，沈姓屋主強調未與人結怨，員警進一步調閱監視器，2名男子在案發時間共乘一輛汽車，下車時也沒有任何掩飾持BB彈手槍對著鏡頭射擊。

員警追查鎖定吳、林2名嫌犯，循線逮捕有毒品前科的吳嫌到案，吳嫌坦承，屋主的兒子欠他1000元，多次追討他都不理，氣不過才會到其家中毀損監視器警告。

另員警在追查吳、林2嫌時，行經大埤尚義路與台一省道路口一家超商時，發現一名男子看到警車時神色慌張、低頭閃避，所長陳文智上前盤查，查獲27歲林男為台中地檢署發佈的詐欺通緝犯。

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  • 不滿欠1000元不還，男子持瓦斯槍到被害人家射擊警告。（記者黃淑莉翻攝）

    不滿欠1000元不還，男子持瓦斯槍到被害人家射擊警告。（記者黃淑莉翻攝）

  • 不滿欠1000元不還，男子持瓦斯槍到被害人家射擊警告。（記者黃淑莉翻攝）

    不滿欠1000元不還，男子持瓦斯槍到被害人家射擊警告。（記者黃淑莉翻攝）

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