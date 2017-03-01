北市傳怪手從3樓摔落 1工人不治

2017-03-01 15:59

〔即時新聞／綜合報導〕根據《TVBS》報導，台北市傳出一起工安意外，一名工人在操作挖土機進行拆屋工程時，疑似樓板無法承重，挖土機從3樓摔落，操作工人送醫不治，詳細意外發生原因及相關責任還有待進一步報導。