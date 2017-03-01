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台南麻豆毒鴛鴦嗆警 被查出槍毒當場GG

2017-03-01  15:40

〔記者楊金城／台南報導〕駕駛大7的毒鴛鴦傻嗆警「你有搜索票嗎？」露餡GG了！麻豆巡邏警逮捕43歲楊男、36歲范女，查扣改造手槍2支、子彈5顆、海洛因5包共32.16公克、安非他命17包共50.58公克、毒咖啡包123包共901.2公克、吸食工具4組，數量之多讓員警竊喜「賓果」。

麻豆警分局麻豆所、埤頭所今（3日）天凌晨3點40分執行跨所聯巡，巡邏員警在麻口里超商前發現1輛BMW大7行跡相當可疑，員警使用「M-Police行動電腦」查詢，發現該車懸掛的車牌與車種不符，遂上前盤查，駕車的楊男一臉緊張，拒絕表明身分，不配合警方盤查。

警方告知將依警察職權行使法將楊男帶回派出所查明身分時，楊男竟腦羞成怒，突然對警察嗆聲「你有搜索票嗎？」，員警當下直覺有異，嚇令下，楊男自行取出口袋內的海洛因，哀求警察放他一馬，當場GG。

警方查出楊男有毒品、槍砲等前科。同車的范女見大勢已去，主動交付裝有改造槍枝和毒品的袋子。

麻豆分局長蔡進閱說，員警已接近勤務結束時間，仍堅守崗位、積極盤查，才能破獲此案。台南市警察局局長黃宗仁也到分局頒發破案茶，鼓勵員警。訊後，楊男被依違反槍砲彈藥刀械管制條例及毒品危毒防制條例移送台南地檢署偵辦。

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  • 麻豆警攔查BMW大7，查獲楊男涉嫌持有槍毒。（記者楊金城翻攝）

    麻豆警攔查BMW大7，查獲楊男涉嫌持有槍毒。（記者楊金城翻攝）

  • 警方查扣槍毒等證物。（記者楊金城翻攝）

    警方查扣槍毒等證物。（記者楊金城翻攝）

  • 南市警局局長黃宗仁（左二）、麻豆分局長蔡進閱（左一）頒破案茶鼓勵破案員警。（記者楊金城翻攝）

    南市警局局長黃宗仁（左二）、麻豆分局長蔡進閱（左一）頒破案茶鼓勵破案員警。（記者楊金城翻攝）

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