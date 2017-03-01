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警花巾幗不讓鬚眉 勇擒暴力醉漢

2017-03-01  15:30

〔記者陳賢義／台東報導〕台東池上鄉2男街頭上演全武行，關山警分局池上分駐所警花陳玉燕據報趕往，立尋支援警力，分駐所長楊有富抵達，企圖隔開2男緩和火爆氣氛，未料引起其中1名陳姓男子及同行高姓女子不滿，不但出言辱罵，甚至動手攻擊，抓傷楊員手、臉，陳員見狀喝止無效，徒手上陣壓制，迅速上銬帶回，訊後，將陳、高2人依妨礙公務罪嫌移送法辦。

「手伸出來，不要動喔！」獲報池上街頭有民眾在大馬路上打架，陳員趕往發現2名男子咆哮對罵氣氛火爆，立即呼叫支援警力協助，楊員到場後試圖將鬥毆的2男隔開，未料陳男及高女竟因不滿警方勸阻，口出穢言辱罵，甚至動手攻擊，過程中造成楊員手、臉抓傷，陳員大聲喝令制止無效，旋即與楊員合力將陳男壓制在地，陳男難忍疼痛不停掙扎反抗，陳員迅速上銬管束。

警方表示，2男因細故糾紛引起鬥毆事件，有飲酒的陳男及同居高女，因口出穢言還動手攻擊員警，訊後，被依妨礙公務罪嫌移送法辦；另強調公權力不容違法挑戰，如對執法人員做出言語或肢體上不法侵害，依法究辦絕不寬貸。

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  • 池上分駐所警花陳玉燕將暴力醉漢壓制在地，一旁同居高女不停哭喊。（記者陳賢義翻攝）

    池上分駐所警花陳玉燕將暴力醉漢壓制在地，一旁同居高女不停哭喊。（記者陳賢義翻攝）

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