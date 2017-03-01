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兩男狠嗆「看三小」還亮槍 惹到警察乖乖就逮

2017-03-01  15:40

〔記者邱芷柔／屏東報導〕這個犯嫌糗大了！屏東內埔分局今天凌晨抓到兩名擁有槍枝、毒品，同為潘姓的嫌犯，但查緝過程中，嫌犯因為不曉得員警身分，不僅對著員警咆哮，還從車上拿出槍枝，當場就被警方制伏。

屏東內埔分局內埔派出所3名警員，趁著休息時間，穿著便服外出吃宵夜時，發現店內的2名男子形跡可疑，於是看了兩男一眼，沒想到其中一名潘姓男子對著穿便服的警員直嗆「看三小」，並對著員警叫囂，隨後更從車上拿出槍枝。

警方表示，現場員警見狀，立刻上前壓制兩名嫌犯，並通報支援，兩嫌發現闖禍後不斷向員警求饒，警方除了帶回嫌犯、查扣手槍1支，還從兩嫌的車上找到安非他命、吸食器等證物。

在現場的員警表示，他們大約凌晨1點半左右，在豆漿店吃宵夜，兩名男子到店內外帶宵夜，因為兩人神色異常，所以他們就特別注意，盯著兩人看，沒想到竟然會被嗆聲，兩嫌還走到停放在店門口的小貨車內拿出手槍，對著他們咆哮「看三小、出來外面說！」，他們立刻上前表明身分並壓制兩嫌。

警方調查，42歲的潘嫌有毒品前科，24歲的潘嫌則有毒品、妨礙性自主前科，在買宵夜的過程行徑相當囂張，但兩人得知警員身分後，不斷向員警求饒，兇狠模樣全不見，讓在場員警看了都直搖頭，全案訊後也法移送偵辦。

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  • 警方今天將兩名潘姓嫌犯依法移送偵辦。（記者邱芷柔翻攝）

    警方今天將兩名潘姓嫌犯依法移送偵辦。（記者邱芷柔翻攝）

  • 潘姓嫌犯對著穿便服的員警嗆聲，警方表明身分後，才知道自己闖禍。（記者邱芷柔翻攝）

    潘姓嫌犯對著穿便服的員警嗆聲，警方表明身分後，才知道自己闖禍。（記者邱芷柔翻攝）

  • 24歲的潘嫌得知警方身分後，不斷向警方求饒，兇狠模樣全不見。（記者邱芷柔翻攝）

    24歲的潘嫌得知警方身分後，不斷向警方求饒，兇狠模樣全不見。（記者邱芷柔翻攝）

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