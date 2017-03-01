性侵3歲女童 惡男判刑8年
2017-03-01 15:28
〔記者王定傳／新北報導〕新北市蔡姓男子照顧同居人的3歲女兒小美（化名）時，竟趁洗澡時性侵，隔年蔡男驗DNA確認女童不是他的骨肉，隨即將小美交給社福機構安置，事後小美在幼稚園內出現露胸、要男同學摸臉、胸並說「好舒服」等等行為，檢警獲報才揭發蔡男獸行。新北地院依加重強制性交罪判蔡男8年徒刑，可上訴。
檢警調查，102年間，蔡男和小美母親同居，但同年2月間，小美母親無故離家，蔡男獨立照顧，但卻趁洗澡時性侵小美，隔年6月間，蔡男帶小美驗DNA確認兩人沒有親子關係，不想再繼續照顧，就把小美交由社福中心轉由寄養家庭安置。
小美進入寄養家庭，就向寄養媽媽反映下體疼痛，要求擦藥，10月小美就讀幼稚園，老師發現她竟然露胸給多名男童看，還將頭靠在男童大腿上，要男童摸她的臉、胸及頭髮，並說「好舒服」。寄養媽媽獲報察覺異狀，追問得知蔡男犯行，趕緊通報。
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