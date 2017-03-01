| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
簽薩德換地協議 樂天中國官網疑遭駭全癱 台數科併東森電視 公平會有條件准了
 首頁 > 社會

性侵3歲女童 惡男判刑8年

2017-03-01  15:28

〔記者王定傳／新北報導〕新北市蔡姓男子照顧同居人的3歲女兒小美（化名）時，竟趁洗澡時性侵，隔年蔡男驗DNA確認女童不是他的骨肉，隨即將小美交給社福機構安置，事後小美在幼稚園內出現露胸、要男同學摸臉、胸並說「好舒服」等等行為，檢警獲報才揭發蔡男獸行。新北地院依加重強制性交罪判蔡男8年徒刑，可上訴。

檢警調查，102年間，蔡男和小美母親同居，但同年2月間，小美母親無故離家，蔡男獨立照顧，但卻趁洗澡時性侵小美，隔年6月間，蔡男帶小美驗DNA確認兩人沒有親子關係，不想再繼續照顧，就把小美交由社福中心轉由寄養家庭安置。

小美進入寄養家庭，就向寄養媽媽反映下體疼痛，要求擦藥，10月小美就讀幼稚園，老師發現她竟然露胸給多名男童看，還將頭靠在男童大腿上，要男童摸她的臉、胸及頭髮，並說「好舒服」。寄養媽媽獲報察覺異狀，追問得知蔡男犯行，趕緊通報。

廣告

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧麻婆鮭魚
輕鬆滷✧白蘿蔔燜肉
好開胃✧蝦仁蘿蔔烙
韭菜葉越粗越好吃？
轉寄

標題：性侵3歲女童 惡男判刑8年


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年3月1日‧星期三‧丁酉年二月初四日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.