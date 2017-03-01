大貨車翻車 撞進加油站

2017-03-01 15:23

〔記者葉永騫／萬丹報導〕一部滿載鋼條的大貨車今天上午11時6分行經萬丹鄉東外環道台亞加油站時疑捆索斷裂造成翻車，車上載運的鋼條甩進台亞加油站內撞壞了加油機及正在加油的小自客車，並造成一名女姓加油站員工下巴受到輕傷，詳細原因正由警方調查。

屏東警分局萬丹交通小隊長李宏發表示，今天上午11時6分1部滿載鋼條由施姓駕駛的大貨車由南往北行駛在萬丹鄉東外環道，經過台亞加油站前的大轉彎時疑因捆索斷裂，造成鋼條偏離，大貨車整個翻覆，大量鋼條甩進台亞加油站，撞壞了正在加油的一部小自客車和加油機，一名加油站女員工的下巴也被打中血流如注，嚇壞了現場的所有人，所幸女員工只有輕傷，經送醫救治後已無大礙。

初步調查，大貨車的施姓駕駛沒有受傷，捆索斷裂在現場，柴油加油機被整個撞斷，所幸柴油並沒有大量流出，事發後警方立即抵達現場，貨運公司也派來吊車到現場將鋼條吊走並將大貨車拉起，肇事原因正由警方進一步調查。