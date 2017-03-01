| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
簽薩德換地協議 樂天中國官網疑遭駭全癱 台數科併東森電視 公平會有條件准了
 首頁 > 社會

大貨車翻車 撞進加油站

2017-03-01  15:23

〔記者葉永騫／萬丹報導〕一部滿載鋼條的大貨車今天上午11時6分行經萬丹鄉東外環道台亞加油站時疑捆索斷裂造成翻車，車上載運的鋼條甩進台亞加油站內撞壞了加油機及正在加油的小自客車，並造成一名女姓加油站員工下巴受到輕傷，詳細原因正由警方調查。

屏東警分局萬丹交通小隊長李宏發表示，今天上午11時6分1部滿載鋼條由施姓駕駛的大貨車由南往北行駛在萬丹鄉東外環道，經過台亞加油站前的大轉彎時疑因捆索斷裂，造成鋼條偏離，大貨車整個翻覆，大量鋼條甩進台亞加油站，撞壞了正在加油的一部小自客車和加油機，一名加油站女員工的下巴也被打中血流如注，嚇壞了現場的所有人，所幸女員工只有輕傷，經送醫救治後已無大礙。

初步調查，大貨車的施姓駕駛沒有受傷，捆索斷裂在現場，柴油加油機被整個撞斷，所幸柴油並沒有大量流出，事發後警方立即抵達現場，貨運公司也派來吊車到現場將鋼條吊走並將大貨車拉起，肇事原因正由警方進一步調查。

廣告
  • 一部滿載鋼條的大貨車翻車在台亞加油站，加油的小自客車也受到波及。（記者葉永騫翻攝）

    一部滿載鋼條的大貨車翻車在台亞加油站，加油的小自客車也受到波及。（記者葉永騫翻攝）

  • 大貨車翻車在加油站。（記者葉永騫攝）

    大貨車翻車在加油站。（記者葉永騫攝）

  • 大貨車翻車在台亞加油站。（記者葉永騫攝）

    大貨車翻車在台亞加油站。（記者葉永騫攝）

  • 大貨車公司人員正在進行處理並進行拖吊作業。（記者葉永騫攝）

    大貨車公司人員正在進行處理並進行拖吊作業。（記者葉永騫攝）

  • 加油機被整個撞斷。（記者葉永騫攝）

    加油機被整個撞斷。（記者葉永騫攝）

  • 加油時被撞的自小客車，車體明顯變形。（記者葉永騫攝）

    加油時被撞的自小客車，車體明顯變形。（記者葉永騫攝）

  • 斷烈的捆索。（記者葉永騫攝）

    斷烈的捆索。（記者葉永騫攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 加油站 大貨車 翻車
相關新聞
Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧麻婆鮭魚
輕鬆滷✧白蘿蔔燜肉
好開胃✧蝦仁蘿蔔烙
韭菜葉越粗越好吃？
轉寄

標題：大貨車翻車 撞進加油站


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年3月1日‧星期三‧丁酉年二月初四日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.