佛門寺內性侵4蹺家少女 男子判刑10年半
2017-03-01 15:26
〔記者楊國文／台北報導〕桃園陳姓男子8年前借住新北市一座佛寺期間，竟私帶4名蹺家少女進出寺內修行人宿舍，還涉以教導「性愛技巧」為由，將其中3少女帶到浴室洗鴛鴦浴性侵、將另名少女帶往租屋處性侵，高等法院今依「對十四歲以上未滿十六歲女子性交」等罪判陳男10年半徒刑、併科罰金9萬元。仍可上訴。
判決指出，39歲的陳男97年間認識4名蹺家國中少女，彼此時常外出遊玩，97年7月，陳男竟將其中的A女帶回桃園市租住處，在取得其同意下發生性關係。
98年3月，陳男到新北市一處佛寺借住修行人宿舍，卻違反寺內清規，偷偷將4名蹺家國中少女帶進寺內嬉鬧。
同月13日上午，陳男開車載4名少女出門兜風，當天下午以疲倦為由，載4名少女回寺內宣稱要梳洗更衣，再以教導「性愛技巧」為由，連續兩天帶其中的B女、C女到浴室洗鴛鴦浴，未違反其意願下性侵得逞。幾天後，陳男以同樣手法，和D女性交。
陳男經人介紹，又仲介另4名蹺家少女E女、F女、G女、H女到賓館各賣淫1次，從中牟利共2萬4千元。陳男被警方查獲到案後，遭羈押至今。
陳男應訊否認不法，高等法院今依「對十四歲以上未滿十六歲女子性交」等罪陳男10年半徒刑、併科罰金9萬元，仍可上訴。陳男今出庭聆判後還押時，對判決結果、上訴與否，質疑「司法不公」。
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