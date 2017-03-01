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高職生嗆教官還這樣做 被判義務勞動80小時

2017-03-01  15:19

〔記者張文川／台北報導〕台北市林姓高職男學生不服陳姓男教官的管教，在校內公然恐嚇教官：「要把你包一包」，數天之後又在樓梯間拿起滅火器作勢要攻擊教官；台北地院今依2條恐嚇罪，判林男拘役40日，可易科罰金4萬元，考量他偵審期間都認罪，因此給予緩刑2年，條件是義務勞務80小時，且須上8場法治教育課。可上訴。

判決指出，案發於大安區某私立高職，2015年10月30日下午，陳教官出言糾正林同學的不當行為，林竟對教官嗆聲：「要把你包一包」，意指要找人圍毆教官。

時隔6天，11月5日中午，林男又在樓梯間與教官相遇，林竟無視尊師重道，拿起樓梯間的滅火器，作勢要攻擊教官。陳教官認為已給林男機會，但林仍我行我素，難以管教，威脅到校園與人身安全，因此報警處理，台北地檢署調查後將林男起訴。

法官認定，林男無法控制自己的情緒，面對教官的管教時，仍未能體察自身錯誤，竟還恐嚇教官，使教官心生畏懼，判林男拘役40日；法官考量林男坦承錯誤，且仍是在學生，予以緩刑2年改過向善的機會，緩刑條件是須提供80小時公益義務勞務、外加8場法治教育課程，若無故缺席將被撤銷緩刑。

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