| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
簽薩德換地協議 樂天中國官網疑遭駭全癱 台數科併東森電視 公平會有條件准了
 首頁 > 社會

機車停家門被開22張罰單 高市修法緩民怨

2017-03-01  15:15

〔記者黃旭磊／高雄報導〕李婦將機車停放家門口騎樓，經檢舉被連開22張罰單，理由是違反「高雄市政府整理機車慢車停放秩序實施要點」中，機車車頭未朝內、後輪未與人行道邊緣標齊等規定，由於「車頭朝內、後輪標齊」規定過於嚴苛，高市府事後修法減緩民怨。

李婦與家人於去年（105年）3月3～17日兩週期間，經檢舉，左營警分局啟文所連開22張罰單，遭罰1萬3200元，李婦提行政訴訟因照片屬實遭駁回，雖訴訟暫告失利，卻引起高雄市府重視。

李婦表示，由於後輪與人行道邊緣標齊規定太過嚴苛，遭有心人士刻意檢舉，為此提出行政訴訟，希望多數市民免於受害，「誰會在家門口停機車，後輪對齊騎樓邊緣？」畢竟政府立法是為讓行人行走騎樓，只要空間足夠即可，至於誰拍照檢舉則不願多說。

啟文所長李邦豪說，檢舉人將現場照片寄到警政信箱，2週內寄了20幾張指稱機車擺放不齊，同事依法取締，他本人當時不在任內。

高雄市交通局停管中心主任許晉嘉說，新法於同年5月16日修正，「相關規定大致改為機車沿騎樓地外緣橫放即可，不需對齊，車頭也不用朝內」。

許晉嘉表示，先前規定車頭朝內是為方便員警開單，至於曾規定騎樓地機車只能停一列、後輪與道路邊緣切齊，是為讓出空間讓行人行走。

廣告
  • 李婦機車停家門，因後輪未與人行道邊緣標齊、車頭未朝內，遭連開22張罰單。（記者黃旭磊攝）

    李婦機車停家門，因後輪未與人行道邊緣標齊、車頭未朝內，遭連開22張罰單。（記者黃旭磊攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 交通罰單 罰單
相關新聞
Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧麻婆鮭魚
輕鬆滷✧白蘿蔔燜肉
好開胃✧蝦仁蘿蔔烙
韭菜葉越粗越好吃？
轉寄

標題：機車停家門被開22張罰單 高市修法緩民怨


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年3月1日‧星期三‧丁酉年二月初四日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.