機車停家門被開22張罰單 高市修法緩民怨

2017-03-01 15:15

〔記者黃旭磊／高雄報導〕李婦將機車停放家門口騎樓，經檢舉被連開22張罰單，理由是違反「高雄市政府整理機車慢車停放秩序實施要點」中，機車車頭未朝內、後輪未與人行道邊緣標齊等規定，由於「車頭朝內、後輪標齊」規定過於嚴苛，高市府事後修法減緩民怨。

李婦與家人於去年（105年）3月3～17日兩週期間，經檢舉，左營警分局啟文所連開22張罰單，遭罰1萬3200元，李婦提行政訴訟因照片屬實遭駁回，雖訴訟暫告失利，卻引起高雄市府重視。

李婦表示，由於後輪與人行道邊緣標齊規定太過嚴苛，遭有心人士刻意檢舉，為此提出行政訴訟，希望多數市民免於受害，「誰會在家門口停機車，後輪對齊騎樓邊緣？」畢竟政府立法是為讓行人行走騎樓，只要空間足夠即可，至於誰拍照檢舉則不願多說。

啟文所長李邦豪說，檢舉人將現場照片寄到警政信箱，2週內寄了20幾張指稱機車擺放不齊，同事依法取締，他本人當時不在任內。

高雄市交通局停管中心主任許晉嘉說，新法於同年5月16日修正，「相關規定大致改為機車沿騎樓地外緣橫放即可，不需對齊，車頭也不用朝內」。

許晉嘉表示，先前規定車頭朝內是為方便員警開單，至於曾規定騎樓地機車只能停一列、後輪與道路邊緣切齊，是為讓出空間讓行人行走。