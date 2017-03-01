孝媳照顧失智婆婆太累 企圖跳愛河輕生獲救
2017-03-01 14:58
婦人疑因照顧失智婆婆壓力太大，企圖跳愛河獲救。（圖由民眾提供）
〔記者黃良傑／高雄報導〕高市60多歲葉姓婦人辛苦照顧失智婆婆，疑因壓力太大，今天中午2點徘徊愛河旁，婦人的女兒察覺有異，擔心母親想不開，求助警方尋人，路人發現有婦人疑要跳河報警，警、消5分鐘內趕到，全力阻擋將她救起送醫。
自強派出所獲報馳援，通知葉婦的女兒趕來勸說，葉婦把機車停在路邊，落寞失神地走向愛河堤岸，慢慢爬過護欄，路人發現報案，消防人員除備好救生衣和施救器材，仍不放棄勸阻婦人跳河。
經過近半小時苦勸，消防人員趁婦人未注意，將葉婦拉上堤岸邊，安撫情緒並將她送醫，幸未發生意外。
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