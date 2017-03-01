| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
台日對抗賽》第2戰先發打線出爐 桃猿打者剩3人
 首頁 > 社會

涉詐領4萬元 檢廉約談勞動部科長

2017-03-01  15:01

〔記者錢利忠／台北報導〕台北地檢署獲報，勞動部職業安全衛生署北區職安中心曾姓科長，涉以不實發票詐領餐費、講師費及交通費，合計近4萬元，今天會同廉政署搜索曾姓科長辦公處，約談曾姓科長及8名證人，全案朝公務員利用職務詐取財物罪方向偵辦。

檢廉獲報，105年6月至8月間，曾姓科長涉嫌以不實發票，詐領近4萬元經費，台北地檢署承辦檢察官黃育仁，今天會同廉政署發動搜索及約談，曾男等9人仍在廉政署訊問中。

廣告
  • 台北地檢署今天發動搜索及約談。（記者錢利忠攝）

    台北地檢署今天發動搜索及約談。（記者錢利忠攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 搜索 約談 詐領
相關新聞
Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧麻婆鮭魚
輕鬆滷✧白蘿蔔燜肉
好開胃✧蝦仁蘿蔔烙
韭菜葉越粗越好吃？
轉寄

標題：涉詐領4萬元 檢廉約談勞動部科長


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年3月1日‧星期三‧丁酉年二月初四日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.