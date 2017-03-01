涉詐領4萬元 檢廉約談勞動部科長

2017-03-01 15:01

〔記者錢利忠／台北報導〕台北地檢署獲報，勞動部職業安全衛生署北區職安中心曾姓科長，涉以不實發票詐領餐費、講師費及交通費，合計近4萬元，今天會同廉政署搜索曾姓科長辦公處，約談曾姓科長及8名證人，全案朝公務員利用職務詐取財物罪方向偵辦。

檢廉獲報，105年6月至8月間，曾姓科長涉嫌以不實發票，詐領近4萬元經費，台北地檢署承辦檢察官黃育仁，今天會同廉政署發動搜索及約談，曾男等9人仍在廉政署訊問中。