中輟生網路簽賭欠上萬賭債 遭設局強押拿刀刺臀

2017-03-01 14:53

〔記者王冠仁／台北報導〕17歲荀姓中輟生因玩網路簽賭，積欠李姓組頭（19歲）5萬多元債務後避不見面，李男為討債，在本月4日晚上，透過荀少的陳姓友人將他約出。荀當晚在台北市廈門街附近的郵局現身，就被埋伏的李男等人共6男1女，強行拖行到百公尺外的路口要將他強押走。

荀少奮力抵抗，李派人馬混亂中拿出折疊刀朝他臀部刺一刀，還拿安全帽猛打他後鳥獸散。荀受傷後前往和平醫院就醫，他父親擔心再遭不測，沒有前往警局報案也不再讓荀出門。

警方說，昨晚有媒體接獲爆料報導此案，荀少及其家人見狀才在今天打電話正式報警，目前正在少年隊製作筆錄。警方獲報後立即循線追查，透過管道策動李男與他女友到案，李男兩人目前正在派出所製作筆錄。

此外，外傳荀少被人拿刀「捅肛命危」，警方否認此一說法，荀少今早在電話中告訴警方，當天他只有臀部被刺，事後覺得疼痛伸手一摸才發現流血，並沒有被「捅肛」。