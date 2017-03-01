迷途百餘公里 白河警助8旬獨居老返家

2017-03-01 14:21

［記者王涵平／台南報導］8旬獨居老翁昨日騎乘機車從屏東家中出門後，忘了回家的路，白河警方今晨獲報尋獲，透過機車內1張作廢戶口名簿順利找到老翁家屬。

今日上午7點40分，白河分局竹門派出所接獲民眾報案指稱，1名老人獨自坐在洪厝溪州產業道路旁，看似很無助，警員陳健安立即趕赴現場將老翁帶回派出所，老翁表示肚子很餓、身體無力，員警先提供泡麵及餅乾果腹，陪同聊天安撫情緒。

由於老翁表示，忘了家中電話與地址，昨日下午從屏東內埔家中騎機車出門後忘了回家的路，就一路騎到白河，因體力不支、機車沒油就坐在路旁。

員警最後從老翁騎乘的重機車置物箱找到1張作廢的戶口名簿，內有子女年籍資料，於是透過警用系統過濾查詢，終於找到大女兒的聯絡電話，然大女兒因有事無法前來，最後請在成大醫院服務的外孫女就近至竹門派出所將其外祖父載回，重機車由派出所協助家屬用配送方式運回屏東家中。

老翁看到外孫女前來樂得笑開懷，直說吃麵吃得很飽，外孫女也對員警與民眾幫忙找到阿公頻頻稱謝。