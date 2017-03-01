被爆作愛折抵律師費 律師稱性交易反指女子恐嚇
〔記者黃建華／高雄報導〕曾任屏東、高雄地檢署檢察官的律師邵勇維，遭一名卓姓女子指控「要求發生關係抵律師費」，邵勇維今受訪時向記者澄清表示，當初僅接受卓女法律諮詢，「我根本沒在台中登錄，怎麼受委任替她打官司？」邵強調，與卓女性交易8次後想斷絕關係，卻遭卓女以假自殺照片及向媒體爆料等方式恐嚇，他悔不當初地說，「要說傷害，我是自作自受，我太太的傷害才是最大的。」
邵勇維坦言，這件事情已困擾他2年，這段時間一直盡力彌補太太受到的傷害，很感謝太太沒有放棄他，此事如今被掀開，他無奈表示，「隨緣消業障吧！」
篤信佛教的邵勇維，民國102年放棄檢察官高薪工作，到佛教團體正德慈善基金會，擔任愛心律師事務所總執行長，免費接受民眾法律諮詢，博得「公益律師」美譽。翌年1月，因自己開設的律師事務所業務繁忙，辭掉佛教團體掛名的執行長職務，沒想到離開3個月就陷入桃色風波。
據了解，向某週刊爆料的卓姓女子（41歲），2年前與范姓男子因被控媒介16歲少女1年賣身上千次，遭台中地檢署依妨害風化罪嫌起訴，一、二審均遭判刑4年，去年底卓女另因施用毒品被台中地院判刑4月，得易科罰金。
卓女是在104年間向各地律師公會檢舉，指她因涉案向邵勇維諮詢法律問題，邵竟利用此機會於LINE通訊軟體上對她說，「你要我幫你寫答辯狀，順便晚上陪我睡嗎？」、「抱抱」、「其實我花錢在你身上耶」等騷擾貶抑話語，另指控邵對外傳述她「都用偷拍威脅別人」等不實消息，涉嫌毀損她的名譽。
邵勇維電話受訪時指出，他是在104年初透過法律諮詢，認識涉嫌媒介少女賣淫的卓女，後因禁不住卓女邀約誘惑，多次與她上摩鐵性交易，甚至接受卓女媒介與另名女子性交易，相關LINE對話就是在兩人密切交往時留下，但卓女向相關單位檢舉時，卻隱瞞兩人根本是性交易的事實。
邵勇維說，自104年2月至4月間與卓女共性交易8次，他先後付了2萬8000元，但在他打算回歸家庭與卓女斷絕來往後，卓女竟串通她的朋友，以假自殺照片向他詐財，還有朋友告知，卓女曾以同樣手法向另名徐姓男子勒索，他才知道自己惹上麻煩。
邵表示，卓女後來一再恐嚇，甚至主動傳發告訴狀及陳情書給他，威脅要對媒體爆料，他都不理會，卓女竟先對他提起妨害名譽告訴，還向各地律師公會及地檢署檢舉他違反律師倫理規範，應受懲戒。
至此他知紙包不住火，只好向太太坦承自己犯了大錯，妻子知道後很生氣，堅持告卓女妨害家庭，該案去年底經高雄地院將卓女判刑1年，現上訴中；至於卓女告邵勇維妨害名譽一案，去年已獲不起訴。
如今桃色風波被掀開，邵勇維很坦然也很豁達面對，這是他個人私德犯的錯誤，司法與社會自有公斷，希望事情能就此告一段落。
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標題：被爆作愛折抵律師費 律師稱性交易反指女子恐嚇
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