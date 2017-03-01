北上打拚掉錢包 警自掏腰包購票助返家
2017-03-01 14:09
〔記者曾健銘／新北報導〕家住台南的57歲彭姓男子，日前離鄉背井北上到新北市打拚，孰料還沒找到工作，卻在超商購物時不慎弄丟皮夾，人生地不熟又身無分文，只好跑到三重分局交通分隊求助，警員得知其狀況，不僅大方請吃麵包、喝熱茶、予100元零用金，還自掏腰包購買返回台南的車票贈予，讓彭男不禁大讚：「有你們真好！」
三重分局交通分隊表示，彭男日前上午跑到三重區光復路的隊部求助，表示自己住台南，有感台北的薪資較優渥才北上打拚，但皮包不知道在哪弄丟，身處異地又身無分文，只能向警方求助。
當時值班的警員尤弘翔、呂承書發現彭男衣衫單薄，立即送上熱茶、麵包供其暖身果腹，為了讓彭男能返回台南重新申辦證件，警方接送彭男至客運站，自掏腰包購買車票贈予，又擔心他等車時受寒挨餓，再給予100元零用金，讓彭男大嘆：「此趟雖然沒找到工作，卻讓我感受到台北警察的溫暖，謝謝你們！」
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