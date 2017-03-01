312等你來「跑」趴！埔里跑山城派對馬拉松12日登場

有「小西湖」美譽的鯉魚潭，也是馬拉松路經的美麗景點。（記者佟振國攝）

2017-03-01 13:55

〔記者佟振國／南投報導〕去年首辦即獲極高評價的南投縣埔里跑（Puli Power）山城派對馬拉松，第二屆賽事將於3月12日在埔里鎮地母廟開跑，吸引5700名愛好跑步選手報名參賽，分為42公里全馬組、22公里超半馬組、10公里健康組，今年更特增身心障礙組，歡迎身心障礙者也能一同參與「跑」趴樂趣，欣賞埔里山城之美。

由埔里鎮公所、18度C文化基金會共同舉主辦的第二屆埔里跑（Puli Power）山城派對馬拉松，今天舉行賽前記者會，除介紹今年賽事組別、識別T恤、優勝獎盃與獎牌特色，也要讓馬拉松運動與埔里觀光產業充分聯結。

鎮長周義雄表示，去年第一屆比賽獲得「運動筆記」跑友票選4.7分（滿分5分），為全台前三大優質賽事之一，除了路線囊括埔里市區、近郊的風景名勝，結合地方農特產品的多元補給站，質、量均優，讓跑友大呼過癮，充分行銷埔里的觀光產業。

18度C文化基金會也強調，去年全程設置18個補給站，今年再增加1處，都呈現埔里在地特色美食，包括茭白筍、百香果等，鎮上的每個鄰里、產業、民宿飯店業者全部動起來，讓選手跑到哪吃到哪，熱情居民也會拿著鍋碗瓢盆幫選手加油打氣，希望鎮民一起擔任親善大使，讓埔里山城派對馬拉松再次榮登優質賽事之林。